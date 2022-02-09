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Дальше тишина. Что ждет российский медиарынок в 2022 году - «Мнения»

Дальше тишина. Что ждет российский медиарынок в 2022 году - «Мнения»

Александр АмзинмедиаэкспертПрошедший год в России ознаменовался беспрецедентной волной давления на СМИ, включавшей в себя и новые законы, ограничивающие свободу слова, и обыски у журналистов, и блокировки в сети.

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