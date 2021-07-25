Валерий Алфосов: «Решили дать Далалояну возможность выступить на Олимпийских играх в полном объеме, несмотря на недавнюю травму»

Тренер сборной России по спортивной гимнастике Валерий Алфосов прокомментировал решение Артура Далалояна выступить в квалификации Олимпийских игр на всех снарядах, несмотря на недавнюю травму.
Популярные статьи
- Светлана Тихановская: «Бегунья Тимановская – доказательство того, что любой белорусский спортсмен, отправленный на Олимпиаду, может стать заложником, если заговорит»
- №166 Гасанова рассказала, что не может получить визу в США для выступления на турнирах WTA и US Open
- Тарасова о словах американского пловца: «Наше дело – выигрывать и не обращать внимания на всякую гадость»
Свежие комментарии