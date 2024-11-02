Рассказ о том, как это происходило на самом деле. Ностальгия нынче в моде. «А вот в Советском Союзе…», — начинает свой рассказ какой-нибудь пожилой перец.
Ледяные стены и пар изо рта: какие квартиры бесплатно раздавали в СССР
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виталий Сорокин
А от тебя тухлятиной несет,гнида...Ты козёл всё на халяву хотел? Про то, какой ты ценной прфессией обладал и спрашивать не буду! Такие. уроды, как ты и орали за горбатого, пото за алкаша Ельцина...Много они тебе дали,утырок? Захлебнись !🖕
Ответить
4 час.
US
Uri Strukow
Интересно. Уточните, пожалуйста, у кого милиция и прокуроры хаты забирали. Насколько мне известно, у каждого ведомства была своя очередь и свой жилой фонд. И никак они не могли забирать хаты из другого ведомства. И если Вы стояли в очереди в райисполкоме, то где работали. Да и откуда молодому все это знать. Кстати, при Горбачеве резко увеличилось жилищное строительство. И именно при нем в черте городов были отданы земли под частное строительство, да еще и ссуду давали 20тыс. А еще под большинство сегодняшних садовых товариществ были отданы земли. Для тупого автора, если бы не Союз, то не имели бы мы все ни своего жилья, ни своей земли. Да и центральное отопление было создано тоже в Союзе.
Ответить
2 час.
Сергей
АФТАР КОНТРА- ЖЕРТВА НЕУДАЧНОГО АБОРТА- ИДИ БЕРИ ИПОТЕКУ-(ЕСЛИ ДАДУТ) - НОВОМУ РАБУ БУДУТ РАДЫ......
Ответить
2 час.
Свежие комментарии