Ледяные стены и пар изо рта: какие квартиры бесплатно раздавали в СССР

А от тебя тухлятиной несет,гнида...Ты козёл всё на халяву хотел? Про то, какой ты ценной прфессией обладал и спрашивать не буду! Такие. уроды, как ты и орали за горбатого, пото за алкаша Ельцина...Много они тебе дали,утырок? Захлебнись !🖕

US

Uri Strukow

Интересно. Уточните, пожалуйста, у кого милиция и прокуроры хаты забирали. Насколько мне известно, у каждого ведомства была своя очередь и свой жилой фонд. И никак они не могли забирать хаты из другого ведомства. И если Вы стояли в очереди в райисполкоме, то где работали. Да и откуда молодому все это знать. Кстати, при Горбачеве резко увеличилось жилищное строительство. И именно при нем в черте городов были отданы земли под частное строительство, да еще и ссуду давали 20тыс. А еще под большинство сегодняшних садовых товариществ были отданы земли. Для тупого автора, если бы не Союз, то не имели бы мы все ни своего жилья, ни своей земли. Да и центральное отопление было создано тоже в Союзе.