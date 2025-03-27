Завораживающее зрелище запечатлели в астраханском заказнике

Сотрудники «Степного» стали свидетелями еще одной массовой миграции. На днях ПУНКТ-А делился впечатляющими кадрами из астраханского заказника в Лиманском районе, где единым потоком более 30 тысяч особей сайгаков буквально ворвались на территорию заповедника.
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