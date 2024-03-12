Генпрокуратура требует конфискации 100 гектаров земли в Барвихе

До этого территория принадлежала санаторию «Барвиха». Среди ответчиков — крупные бизнесмены, а к рассмотрению дела привлечены в том числе управление делами президента РФ и МинфинОдинцовский суд Московской области приступил к слушаниям по иску Генеральной прокуратуры о конфискации около 100 гектаров земли в Барвихе.