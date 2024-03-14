СМИ сообщили о повреждениях на рязанском НПЗ после атаки дрона

Вчерашняя атака беспилотника на НПЗ в Рязанской области обернулась выходом из строя двух установок.На рязанском нефтеперерабатывающем заводе "Роснефть" повреждены две установки первичной переработки после атаки украинских дронов, пишет "Ъ".
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