В Ялте эвакуировали 8 брошенных автомобилей

В Ялте продолжают убирать брошенные автомобили с улиц города. Об этом сообщила заместитель главы администрации Ялты, временно исполняющая полномочия главы администрации города Ялта Светлана Шевченко.
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