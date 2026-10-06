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В России появилась бесплатная школа питания для беременных

Торговая сеть «Пятёрочка» при участии Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Минздрава России и бренда детского питания «Тёма» запустила бесплатный онлайн-проект «Школа питания для беременных».

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