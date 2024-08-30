Расчет ЗРК "Стрела-10" уничтожил дрон-разведчик ВСУ на авдеевском направлении

Расчет ЗРК "Стрела-10" группировки войск "Центр" уничтожил беспилотник военнослужащих ВСУ и украинских националистов, обеспечив прикрытие действий наземной группировки войск от дронов-разведчиков боевиков на авдеевском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии