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Расчет ЗРК "Стрела-10" уничтожил дрон-разведчик ВСУ на авдеевском направлении

Расчет ЗРК "Стрела-10" группировки войск "Центр" уничтожил беспилотник военнослужащих ВСУ и украинских националистов, обеспечив прикрытие действий наземной группировки войск от дронов-разведчиков боевиков на авдеевском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).

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