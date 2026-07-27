Основатель книжных фестивалей Михаил Фаустов: «Если на книжном фестивале появится хоть один мужик с авоськой — это уже достижение»

На днях в издательстве «Кабинетный ученый» вышла книга Михаила Фаустова «Концентрированное счастье. Практика и теория книжного фестиваля», первая в России работа, целиком посвященная устройству таких мероприятий.
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