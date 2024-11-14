Поезд Деда Мороза в этом году на юг не заедет

Поезд Деда Мороза в этом году на юг не заедетПоезд Деда Мороза начал своё путешествие по стране. В этом году в путь зимний волшебник отправился не из своей резиденции в Великом Устюге, как это было всегда, а из города Тайшет в Иркутской области, где находится нулевой километр Байкало-Амурской магистрали.