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Регион 29

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В Поморье усилен контроль за трудоустройством выпускников со средним профессиональным образованием

Показатель занятости достиг 77%.Согласно данным за 2025 год, показатель занятости достиг 77%, с наилучшими результатами в машиностроении, на железнодорожном транспорте и в здравоохранении.

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