Китайское подразделение Arm готовится назначить нового генерального директо...

Китайское подразделение Arm готовится назначить нового генерального директораБританский холдинг Arm в Китае реализует свои интересы через совместное предприятие Arm China, и после истории с изгнанием «засидевшегося» бывшего генерального директора Аллена Ву (Allen Wu) оно управлялось сразу двумя руководителями, совмещавшими эту должность с другими обязанностями на стороне.
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