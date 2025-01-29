Китайское подразделение Arm готовится назначить нового генерального директо...

Китайское подразделение Arm готовится назначить нового генерального директораБританский холдинг Arm в Китае реализует свои интересы через совместное предприятие Arm China, и после истории с изгнанием «засидевшегося» бывшего генерального директора Аллена Ву (Allen Wu) оно управлялось сразу двумя руководителями, совмещавшими эту должность с другими обязанностями на стороне.