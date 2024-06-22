«Газпром-Югра» стал четырехкратным чемпионом России по мини-футболу

Клуб из Югорска «Газпром-Югра» стал новым чемпионом России по мини-футболу. Начавшие с поражения финальную серию футболисты из Ханты-Мансийского автономного округа выиграли четыре матча подряд у соперников из «Ухты» и стали обладателями золотых медалей.