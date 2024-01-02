Итоги года. В 2023-м в Иркутской области построили 18 ФАПов и 4 амбулатории

Подводим итоги 2023 года. В Приангарье в прошедшем году благодаря региональному проекту модернизации первичного звена здравоохранения появилось 16 новых фельдшерско-акушерских пункта и три врачебные амбулатории.
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