В России появилась новейшая BMW 5-Series: сколько она стоит

Один из автосалонов назвал рублевую цену бизнес-седана восьмого поколения. Дизельная BMW 520d xDrive с умеренно-гибридной силовой установкой, М-пакетом, панорамной крышей и комбинированными сиденьями будет стоить 10 760 000 рублей с учётом доставки и растаможки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии