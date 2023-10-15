В России появилась новейшая BMW 5-Series: сколько она стоит

Один из автосалонов назвал рублевую цену бизнес-седана восьмого поколения. Дизельная BMW 520d xDrive с умеренно-гибридной силовой установкой, М-пакетом, панорамной крышей и комбинированными сиденьями будет стоить 10 760 000 рублей с учётом доставки и растаможки.