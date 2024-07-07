FT: среди демократов растет раскол между "кланами" Байдена, Обамы и Клинтон

Между ведущими семьями Демократической партии США – действующего президента Джо Байдена, экс-лидера страны Барака Обамы и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон – сложились не очень хорошие отношения, что может негативно сказаться на партии, сообщили Financial Times (FT) сторонники демократов.
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