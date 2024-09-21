Замминистра туризма и промыслов Нижегородской области погибла в ДТП

Использованы материалы: mintour.nobl.ru, t.me/МЧС Нижегородской области Заместитель министра туризма и промыслов Нижегородской области Галина Галкина погибла в ДТП, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
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