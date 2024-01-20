Боец ВС Ирака пострадал при ракетном обстреле базы США на западе страны

Пресс-служба оборонного ведомства Ирака отчиталась о том, что из-за атаки на базу Соединённых Штатов Америки, которая расположена в западной части государства, ранение получил боец местных Вооружённых сил.
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