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Боец ВС Ирака пострадал при ракетном обстреле базы США на западе страны

Боец ВС Ирака пострадал при ракетном обстреле базы США на западе страны

Пресс-служба оборонного ведомства Ирака отчиталась о том, что из-за атаки на базу Соединённых Штатов Америки, которая расположена в западной части государства, ранение получил боец местных Вооружённых сил.

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