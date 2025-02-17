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Лучшая роль: Райан Гослинг снялся в рекламе южноуральской гречки?

Лучшая роль: Райан Гослинг снялся в рекламе южноуральской гречки?

Занятное видео гуляет по сети.Ролик, в котором голливудский актёр Райан Гослинг рекламирует гречку южноуральского производителя, завирусился в сети.

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