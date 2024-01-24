Врачей-миллионеров станет больше в России из-за расширения специальных программ

Минздрав, чтобы утолить кадровый голод, оперативно вносит изменения в уже действующие программы Чтобы исправить ситуацию с нехваткой врачей, особенно в сельской местности, Минздрав РФ предложил обновить перечень медицинских должностей для программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", пишет "Парламентская газета".
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