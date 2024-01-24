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Врачей-миллионеров станет больше в России из-за расширения специальных программ

Врачей-миллионеров станет больше в России из-за расширения специальных программ

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Комментарии
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Пn
Павел nosmoking
я не смог заплатить 16млн профессору. Отдали меня по квоте студенту руку набивать. Теперь осложнения, врагу не пожелаешь, только Путину! За созданные условия! Такой хирург уже никогда не шелохнется по квоте или полису. Отсюда качество бесплатной медицины в РФ. Никакое!
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