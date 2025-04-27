В Иране заявили, что взрыв в порту не имеет отношения к оборонному сектору

Взрыв, произошедший в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас, не связан с оборонным сектором страны, сообщил официальный представитель Парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Ибрагим Резаи.
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