Роспотребнадзор рассказал, когда нужно вакцинироваться от гриппа

Полноценный иммунный ответ формируется в течение двух-четырех недель после прививки, и важно успеть выработать защиту до начала сезонного подъема заболеваемости В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что лучшее время для прививки от гриппа — сентябрь-октябрь.