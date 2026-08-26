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Роспотребнадзор рассказал, когда нужно вакцинироваться от гриппа

Роспотребнадзор рассказал, когда нужно вакцинироваться от гриппа

Полноценный иммунный ответ формируется в течение двух-четырех недель после прививки, и важно успеть выработать защиту до начала сезонного подъема заболеваемости В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что лучшее время для прививки от гриппа — сентябрь-октябрь.

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