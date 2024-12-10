Стамбул, пророчества и геополитика: почему Эрдоган хвалит Путина? Ольга ВайленкоПророчества Паисия Святогорца, о которых сегодня активно вспоминают российские СМИ, приобретают особую актуальность на фоне международной обстановки и политических манёвров Турции.
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