Стамбул, пророчества и геополитика: почему Эрдоган хвалит Путина? Ольга ВайленкоПророчества Паисия Святогорца, о которых сегодня активно вспоминают российские СМИ, приобретают особую актуальность на фоне международной обстановки и политических манёвров Турции.