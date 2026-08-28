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«Она обняла меня за ногу»: как Светлана Сорокина в 46 лет нашла дочь в приюте и почему считает её своей «улучшенной версией»

«Она обняла меня за ногу»: как Светлана Сорокина в 46 лет нашла дочь в приюте и почему считает её своей «улучшенной версией»

В начале двухтысячных голос Светланы Сорокиной знала вся страна. Сдержанная, интеллигентная и абсолютно лишённая фальшивого эфирного пафоса, журналистка вела прямые трансляции, интервьюировала первых лиц государства и регулярно забирала главные профессиональные награды.

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