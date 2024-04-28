Осужденный Харви Вайнштейн госпитализирован

Харви Вайнштейн доставлен в больницу в Нью-Йорке. Адвокат заявил, что в тюрьме экс-продюсера ограничивали в еде и воде72-летний опальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн доставлен в больницу Бельвью на Манхэттене.
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