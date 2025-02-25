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Петербургский дневник

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Сенатор Шейкин предложил разработать комплексный закон об искусственном интеллекте

Сенатор Шейкин предложил разработать комплексный закон об искусственном интеллекте

Он охватит все аспекты применения ИИ В России нужно разработать комплексный закон об искусственном интеллекте, так как в настоящий момент нет четкого ответа, кто именно будет нести ответственность за неправильные решения ИИ, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин в колонке для «Парламентской газеты».

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