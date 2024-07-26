Петербуржцев предупредили о сильной жаре и грозовых дождях

Температура воздуха в пятницу повысится до плюс 30 градусов. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал скоротечные грозовые дожди в Ленинградской области во второй половине дня в пятницу, 26 июля.
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