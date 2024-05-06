Салют 9 Мая в Новосибирске подтвердили в правительстве

Сергей Нелюбов подтвердил, что салют 9 Мая в 2024 году в Новосибирске состоится. «Завершит праздничные мероприятия 9 Мая артиллерийский салют в ознаменование 79-й годовщины Великой Победы», – сказал в ходе оперативного совещания заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.