Работникам Суджанской ЦРБ обещают выплатить всю зарплату за время простоя

С момента выхода больницы в «простой» в связи с обстрелами Курской области со стороны ВСУ и до 19 сентября текущего года, зарплату сотрудников рассчитают исходя из 100% среднего заработка, который включает оклад, премии и дополнительные выплаты.
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