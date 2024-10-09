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Курские новости

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Работникам Суджанской ЦРБ обещают выплатить всю зарплату за время простоя

Работникам Суджанской ЦРБ обещают выплатить всю зарплату за время простоя

С момента выхода больницы в «простой» в связи с обстрелами Курской области со стороны ВСУ и до 19 сентября текущего года, зарплату сотрудников рассчитают исходя из 100% среднего заработка, который включает оклад, премии и дополнительные выплаты.

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