Экземпляр сценария «Соляриса» с правками Тарковского продан за 5,5 млн рублей

Личный экземпляр сценария к фильму «Солярис» Андрея Тарковского с многочисленными правками самого режиссера продан за 5,5 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на аукционный дом «Литфонд», который проводил торги, приуроченные к 90-летию режиссера.