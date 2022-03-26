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Экземпляр сценария «Соляриса» с правками Тарковского продан за 5,5 млн рублей

Экземпляр сценария «Соляриса» с правками Тарковского продан за 5,5 млн рублей

Личный экземпляр сценария к фильму «Солярис» Андрея Тарковского с многочисленными правками самого режиссера продан за 5,5 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на аукционный дом «Литфонд», который проводил торги, приуроченные к 90-летию режиссера.

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