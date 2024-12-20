Неголодные игры: рестораны Петербурга подготовились к долгой зиме

С наступлением зимнего сезона рестораны Северной столицы по традиции серьезно обновили меню. Скрашивать долгие серые будни в каменных джунглях на берегах скованной льдом Невы повара предлагают яркими вкусами, оригинальными сочетаниями и даже интеллектуальными играми.