❗️Горит цыганский поселок под Тюменью Огонь уничтожил уже восемь домов. Общая площадь возгорания не менее 700 квадратных метров.
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