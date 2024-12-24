В Госдуме объяснили возобновление поставок электроэнергии в Абхазию

МК Не только Абхазия: кто выкачивает из России миллиарды, но платит черной неблагодарностью Ilya Moskovets\URA.
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