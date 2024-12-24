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В Госдуме объяснили возобновление поставок электроэнергии в Абхазию

В Госдуме объяснили возобновление поставок электроэнергии в Абхазию

МК Не только Абхазия: кто выкачивает из России миллиарды, но платит черной неблагодарностью Ilya Moskovets\URA.

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Комментарии
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В
Василий
Разве сможет Россия победить Украину, если крошечная Абхазия поимела нас.
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2 час.
М
ММ
ГосДура лучше бы эти деньги пенсионерам выдала! Терпилы, блин! За счет русских кормят тунеядцев в Абхазии!
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1 час.
Георгий Корнев
Ты прав! Ищи кому выгодно. Я думаю, что версия
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1 час.

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