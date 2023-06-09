НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

43 552 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Киевская Русь
    Мой комментарий основан на статистических данных, а ваш на вашем патриотизме,  который  искажает любую информацию. "П...Немецкие ученые о...
  • Надежда Никитина
    Написали вы абсолютную хрень, извините. Такая же и статейка.Немецкие ученые о...
  • Александр Киевская Русь
    Все это работает  только для  алкоголиков.  Не нужно думать, что алкаши те, кто  выглядит опустившимся человеком в гр...Немецкие ученые о...

20 странностей Джонни Деппа

20 странностей Джонни Деппа

9 июня американскому актеру, музыканту, сценаристу и продюсеру Джонни Деппу исполнилось 60 лет. Актер стал наиболее известен благодаря плодотворному сотрудничеству с режиссером Тимом Бертоном, чьи работы можно назвать необычными и немного странными.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх