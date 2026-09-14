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В Латвии из-за санкций против РФ закроют проработавший 60 лет завод Rebir

В Латвии из-за санкций против РФ закроют проработавший 60 лет завод Rebir

Созданное в Латвии 60 лет назад предприятие по производству электроинструментов Rebir ликвидируют из-за санкций против России и Беларуси, сообщает LSM.

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