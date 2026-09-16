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Нижегородская правда

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95 тысяч ветеранов СВО приняли участие в программах реабилитации за три года

95 тысяч ветеранов СВО приняли участие в программах реабилитации за три года

За три года в программах социокультурной реабилитации приняли участие около 95 тысяч ветеранов СВО. О приоритетных вопросах поддержки участников СВО в Народной программе партии «Единой России» и патриотическом воспитании молодежи рассказал герой России, военкор и член Генсовета «Единой России» Евгений Поддубный в беседе с РИА Новости.

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