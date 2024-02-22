Конгресс об устойчивом развитии мегаполисов Urban ESG состоится 1 марта в Москве

Пленарная сессия конгресса Urban ESG «Городская повестка устойчивого развития», который пройдет 1 марта в отеле The Carlton Moscow, будет сфокусирована на вопросе внедрения практик устойчивого развития в городское управление.
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