Паслер: парк скорой помощи на Среднем Урале пополнили 15 машин

Парк автомобилей скорой помощи в Свердловской области увеличился на 15 новых машин класса «В». Техника поступила 17 сентября, сообщил глава региона Денис Паслер.
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