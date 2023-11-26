Мурадов: Украина потерпела фиаско при попытках блокировать связи Крыма с миром

Попытки украинских властей блокировать внешнеполитические контакты Крыма оказались неудачными. Такое заявление сделал постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов, передает РИА Новости.
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