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Секретная смесь, которая удалит с кухонных полотенец все пятна, даже застарелые! На заметку хозяйкам

Секретная смесь, которая удалит с кухонных полотенец все пятна, даже застарелые! На заметку хозяйкам

Чтобы даже застарелые пятна исчезли с кухонных полотенец, обязательно проведите одну процедуру. Понадобится небольшой набор ингредиентов, чтобы сделать чистящую смесь, но все они доступны любому человеку! В кастрюлю наберите не менее 1 л воды.

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