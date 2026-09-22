Шуваев: 11 человек ранены в результате ударов ВСУ по Белгородской области

В Белгородской области 11 человек получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев в «Максе».
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