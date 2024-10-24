На Украине сотрудники военкоматов перекрыли трассу Винница—Хмельницкий

Сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки Украины (ТЦК) заблокировали автотрассу, связывающую города Винница и Хмельницкий, чтобы провести проверку документов у мужчин, подлежащих призыву.
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