В Геленджике пройдет Национальный фестиваль кинодебютов «Движение»

Геленджик готовится принять Национальный фестиваль кинодебютов «Движение» осеню 2022 года. Глава города-курорта Алексей Богодистов встретился с президентом кинофорума, российским актёром, кинорежиссёром, сценаристом и продюсером Артёмом Михалковым.
Геленджик готовится принять Национальный фестиваль кинодебютов «Движение» осеню 2022 года. Глава города-курорта Алексей Богодистов встретился с президентом кинофорума, российским актёром, кинорежиссёром, сценаристом и продюсером Артёмом Михалковым.
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