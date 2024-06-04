В России резко упал выпуск труб для газо- и нефтепроводов

MMI: производство труб большого диаметра в России упало на 25 % в январе-марте По итогам первого квартала 2024 года суммарные объемы производства труб большого диаметра (ТБД), использующихся в создании нефте- и газопроводов, упали на 25 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и сократились до отметки в 480 тысяч тонн.