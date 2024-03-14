В Москве на магистралях хотят разместить зарядные хабы для электромобилей

В Москве на крупнейших магистралях планируют разместить зарядные хабы для электромобилей, там смогут заряжаться до 15-20 электромобилей за полчаса, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.