В Москве на магистралях хотят разместить зарядные хабы для электромобилей

В Москве на крупнейших магистралях планируют разместить зарядные хабы для электромобилей, там смогут заряжаться до 15-20 электромобилей за полчаса, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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