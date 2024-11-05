В московский ТЦ завезли импортные куртки с клопами

Работники магазина ловили и давили их руками.В московском торговом центре «Афимолл» сотрудники были вынуждены вручную вылавливать клопов-вонючек, найденных в куртках бренда Guess, чтобы избежать дезинфекции и закрытия магазина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии