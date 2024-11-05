Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В московский ТЦ завезли импортные куртки с клопами

Работники магазина ловили и давили их руками.В московском торговом центре «Афимолл» сотрудники были вынуждены вручную вылавливать клопов-вонючек, найденных в куртках бренда Guess, чтобы избежать дезинфекции и закрытия магазина.

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