В московский ТЦ завезли импортные куртки с клопами

Страна и люди

Работники магазина ловили и давили их руками.В московском торговом центре «Афимолл» сотрудники были вынуждены вручную вылавливать клопов-вонючек, найденных в куртках бренда Guess, чтобы избежать дезинфекции и закрытия магазина.