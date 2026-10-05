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Царьград

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Воздушная тревога в Крымском районе: жителей просят укрыться

Воздушная тревога в Крымском районе: жителей просят укрыться

В Крымском районе после обнаружения беспилотника над муниципальной территорией включили сирены оповещения, а жителям рекомендовали укрыться в помещениях без окон и не оставлять без присмотра детей и пожилых людей.

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