Алла Туз-Харет признана лучшей актрисой спектакля на фестивале Onlife IDEA Fest

Мастер искусств Молдовы, актриса Государственного русского драматического театра им. А. П. Чехова (Кишинев) Алла Туз-Харет получила диплом Международного фестиваля цифрового театра Onlife IDEA Fest как лучшая актриса спектакля.
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