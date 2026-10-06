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Царьград

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В Петербурге бизнес-леди скрыла от казны 65 млн рублей налогов

В Петербурге бизнес-леди скрыла от казны 65 млн рублей налогов

Следствие завершило расследование дела в отношении руководителя коммерческой структуры, которая в 2019–2021 годах вносила в декларации недостоверные данные о вычетах по НДС, из-за чего бюджет недополучил свыше 65 миллионов рублей.

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